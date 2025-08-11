Insssep denunció a exautoridades por una deuda de más de $13 mil millones

La presidente del organismo apuntó contra la mala gestión de los responsables y pidió que la Justicia investigue a dónde se destinaron esos fondos.

Este lunes por la mañana, la titular del Insssep, Irene Dumrauf, junto al presidente de ECOM, Adrián Veleff, ofrecieron una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, donde brindaron detalles de la situación financiera de la obra social de la provincia.

Según detalló Dumrauf, a principios de enero del 2024, la situación del organismo era caótica. «Entre las acciones externas que llevamos adelante, una fue ponernos en contacto con distintas reparticiones y estamentos del Estado, como así también con municipalidades, para ir viendo las deudas que teníamos de manera conjunta o no», dijo.

Luego de un trabajo de conciliación con todos y cada uno de ellos, ahora se avanza para rendir cuentas.

«Con ello, pudimos determinar que, durante los últimos años de gestión, muchos organismos y municipalidades no han hecho los aportes y contribuciones que Insssep necesita para su funcionamiento. Son aquellos recursos destinados a brindar el servicio de obra social, de fondo de alta complejidad, de medicamentos, de prótesis, tratamientos en hospitales de otras provincias», detalló la titular del Insssep.

«Es lamentable, porque no hablamos de un error administrativo de gestiones anteriores, hablamos de la carencia de servicios de esos recursos que no ingresaron, que se traducen en dificultades en las prestaciones de Insssep», destacó.

Asimismo, indicó: «Queremos contarles que, con ECOM, después de la conciliación, nos encontramos con una deuda escalofriante que supera los 13 mil millones de pesos. Ante este hecho, hemos avanzado en la regularización del periodo de gestión, cumpliendo con deberes de funcionarios públicos, e hicimos la denuncia penal el 28 de julio pasado en la Fiscalía N° 13, a los directivos de ECOM, desde 2018 a noviembre de 2023, por faltar a sus deberes».

«También denunciamos a todas las autoridades del organismo en ese mismo periodo que, por acción, omisión, desidia o complicidad, no actuaron conforme a la Ley 800 H», sostuvo.

«Defender al Insssep es una obligación porque se trata de proteger la salud», concluyó Dumrauf.

Comentarios