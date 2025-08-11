Fontana: robó tres veces en el día y terminó detenido

El sospechoso, de 27 años, fue sorprendido ocultando una bicicleta, un motor de agua, herramientas y un celular robados.

La rápida intervención de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana permitió detener a un joven acusado de protagonizar tres robod en menos de 24 horas y recuperar todos los elementos sustraídos.

Los hechos ocurrieron entre el domingo y este lunes. La investigación se inició tras el robo de un motor de agua, el hurto de un teléfono celular y una azada, y el hurto de una bicicleta. Las pesquisas en la zona apuntaron a un joven del barrio Puerto Esperanza, quien, según indicios, escondía lo robado en un terreno baldío.

Cerca de las 19 del domingo, durante un patrullaje por el sector, los uniformados sorprendieron al sospechoso mientras ocultaba objetos entre la maleza. Al identificarlo, confirmaron que se trataba del buscado y que entre sus pertenencias se hallaban los bienes sustraídos: una bicicleta rodado 29, un motor de agua, un hacha, una azada y un teléfono celular.

El joven, de 27 años, fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la fiscalía en turno, que dispuso su notificación en las causas de Supuesto Robo y Supuesto Hurto. Los elementos recuperados fueron restituidos a sus legítimos dueños.

Comentarios