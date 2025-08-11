Este martes inicia el juicio contra cazadores formoseños que mataron un yaguareté

Cuatro hombres deberán rendir cuentas por la matanza del animal, ocurrida en julio del 2024. Buscan que sea una condena ejemplar.

El 27 de mayo pasado, el juez federal de Formosa, Pablo Morán, fijó fecha de juicio para los días 12, 13 y 14 de agosto de 2025, para cuatro cazadores que habían matado a un ejemplar de yaguareté, en la localidad de Estanislao del Campo.

Se trata de un hecho histórico, en el cual por primera vez, acusados de matar un yaguareté silvestre llegan a esta instancia judicial.

Además, la querella es impulsada por el Estado Nacional (Administración de Parques Nacionales), el Estado provincial (Fiscalía de Estado de Formosa) y la sociedad civil (Fundación Red Yaguareté), algo que jamás había ocurrido antes.

La defensa intentó en vano desacreditar y excluir a testigos clave, pero los querellantes se opusieron y el juez los mantuvo. «20 años desde que iniciamos nuestros primeros pasos en la persecución y búsqueda de castigo para quienes matan yaguaretés, más de 70 casos sin rendirnos nunca, sin retroceder un centímetro», explicaron desde la Red Yaguareté.

EL HECHO

La matanza se dio a conocer el 30 de julio del 2024, a través de la Red Yaguareté, una organización civil sin fines de lucro que viene luchando desde hace tiempo por proteger la vida de este animal silvestre, el cual también se encuentra en peligro de extinción. Según los últimos datos, solo quedaban cinco en Formosa, y menos de 20 en la región chaqueña.

Los cazadores se tomaron fotografías con el animal sin vida, a quien también le quitaron el cuero, y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, generando repudio entre la comunidad.

