El cantante de Dale Q’ Va cayó al vacío tras ceder el escenario en pleno show

David Ortíz, el cantante, debió recibir varios puntos en la cabeza luego del peligroso accidente.

David Ortíz, el cantante de la banda de cumbia Dale Q’ Va, sufrió un accidente cuando estaba cantando sobre el escenario en una presentación en San Francisco, Córdoba.

Si bien el artista ya se encuentra fuera de peligro luego de recibir atención médica, sufrió un fuerte golpe tras ejecutar dos saltos sobre el escenario luego de que una o dos tablas cedieron, provocando que el cantante cayera al vacío y se golpeara la cabeza.

El diagnóstico médico inicial determinó lesiones leves. El manager de la banda, Maximiliano Marinaro, detalló que Ortiz recibió varios puntos en la cabeza y permaneció en observación durante varias horas para descartar complicaciones. «Fue una desgracia con suerte», expresó Marinaro, quien destacó la rápida intervención del equipo médico y la buena disposición del artista tras el accidente.

