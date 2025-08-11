Dónde se verá el eclipse más largo del mundo y por qué durará 6 minutos

Un eclipse solar total recorrerá tres continentes y diez países, con más de seis minutos de oscuridad, convirtiéndose en el más largo del siglo sobre tierra firme.

El 2 de agosto de 2027, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del siglo XXI. Ese día, la Luna se alineará con la Tierra y el Sol para dar lugar a un eclipse solar total con una duración inédita sobre tierra firme: hasta 6 minutos y 22 segundos de oscuridad plena , según confirmó la NASA.

Apodado por especialistas como «el eclipse del siglo», el fenómeno será visible en su fase total dentro de una estrecha franja que cruzará tres continentes y diez países: España; Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto; Sudán; Arabia Saudita; Yemen; y Somalia. Fuera de ese corredor, amplias zonas de Europa, África y el sur de Asia podrán ver el eclipse de forma parcial.

La excepcional duración se explica por la posición de la Luna cerca de su perigeo, el punto más próximo a la Tierra. Esto hará que su tamaño aparente sea mayor y que la sombra —o umbra— proyectada sea más amplia, con una senda de totalidad de unos 258 kilómetros de ancho y un recorrido de más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

El último gran antecedente fue el eclipse del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, con un máximo de 4 minutos y 28 segundos de totalidad. El de 2027 superará ampliamente esa marca, brindando una oportunidad única para estudios científicos sobre la corona solar, el viento solar, la ionosfera y la temperatura atmosférica, así como para que el público disfrute de un «anochecer de 360°» prolongado.

Los expertos recomiendan planificar con antelación. Identificar si la ubicación está dentro de la franja de totalidad o en la zona de parcialidad será clave, ya que una diferencia de pocos kilómetros puede cambiar radicalmente la experiencia. A medida que se acerque la fecha, mapas y cronogramas oficiales ayudarán a definir los mejores puntos de observación.

Con su duración récord, su ruta definida y la posibilidad de ser visto en regiones pobladas y turísticas, el eclipse total del 2 de agosto de 2027 promete ser el evento astronómico que marcará la década.

Comentarios