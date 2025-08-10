Resistencia: un hombre fue detenido por violencia de género

Tiene 32 años y agredió físicamente a su pareja, quien recibió asistencia y un botón antipánico por orden de la fiscalía.

Un hombre de 32 años fue detenido este domingo por la mañana, en Resistencia, acusado de agredir físicamente a su pareja en una vivienda, ubicada sobre calle Donovan al 3800.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Decimocuarta, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un caso de violencia de género. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima y procedieron al traslado del acusado.

La mujer fue examinada por personal médico policial y recibió asistencia de la Línea 137. Además, por disposición de la fiscalía, se le entregó un botón antipánico para su protección.

El detenido quedó imputado por «supuestas lesiones en contexto de violencia de género» y a disposición de la Justicia.

