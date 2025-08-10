Milei busca regatear los aranceles de Estados Unidos

De no haber cambios de agenda, el canciller Werthein se reunirá con la administración de Donald Trum para negociar los aranceles.

Donald Trump lleva adelante una campaña para posicionar a los Estados Unidos en el primer lugar de la economía mundial, por lo que disparó aranceles contra todos los países y Argentina no queda fuera del reparto.

Este sentido, el presidente norteamericano le colgó nuevos costos a socios comerciales históricos, como la Unión Europea, México y Canadá. Además, castigó con estos a Brasil, India y China, que integran los BRICS, junto a Rusia y Sudáfrica.

La relación entre Milei y Trump es buena. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos bloquean, actualmente, los de Argentina para bajarle el costo de los aranceles que tiene con ese país.

La administración republicana no dará al gobierno de la Libertad Avanza ninguna excepción que implique establecer un caso testigo que otros países cercanos a Estados Unidos puedan utilizar para mejorar sus propias posiciones arancelarias.

La reluctancia de Trump congeló la posibilidad de obtener arancel cero para determinadas exportaciones hacia Estados Unidos, y hasta ahora lo que hay es que Argentina quedará con un 10 por ciento de mínima.

Así las cosas, el canciller argentino, Gerardo Werthein, llegaría el martes a Washington D. C., acompañado por Luis María Kreckler, donde intentarán cumplir con los encuentros reservados que tienen con la Secretaria de Comercio y el Representante Comercial de los Estados Unidos.

Cabe destacar que avisaron que «la agenda está en el aire», debido a que Trump puede mover las reuniones de sus funcionarios de un minuto al otro y la reunión para buscar un acuerdo correría riesgo de ser cancelada.

Estados Unidos exige que Argentina respete las patentes farmacéuticas y agropecuarias de empresas americanas, y ya pidió una hoja de ruta para resolver este asunto legal con fuerte impacto político.

Comentarios