Milei aseguró que la suba del dólar no generará inflación y defendió su política

En un extenso texto publicado en redes sociales, el Presidente argumentó que la inflación responde a la emisión monetaria y criticó a la «casta política» por el déficit fiscal.

Luego de su cadena nacional del viernes, el presidente Javier Milei publicó este sábado un extenso texto titulado «Aspectos esenciales del Análisis Monetario» en el que expuso las bases teóricas de su política económica y aseguró que, en el contexto actual, la suba del dólar no provoca aumentos de precios.

En la publicación, que calificó como una explicación de los «fundamentos monetarios de nuestras ideas», Milei se preguntó: «¿Por qué los individuos siguen creyendo que la suba del dólar hace subir los precios? Básicamente porque durante 90 años han acertado». Y agregó: «Salvo durante el período de la Ley de Convertibilidad, cada vez que subió el dólar luego subieron los precios».

El mandatario argumentó que esta asociación es «una correlación espuria» y que un análisis correcto debe incluir la variación en la cantidad de dinero. En su mensaje, Milei volvió a responsabilizar a la «casta política» por «la adicción al déficit fiscal» y recordó que esa conducta llevó a la Argentina a «cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria» que destruyeron cinco signos monetarios y quitaron trece ceros a la moneda.

El Presidente explicó que, desde la liberación del mercado de cambios en abril, la discusión económica ha girado en torno a la evolución del dólar y su eventual traslado a precios, pero que «la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos», a excepción de un «puñado» de especialistas y su equipo económico.

En este sentido, criticó con dureza a los economistas:»Sería de esperar que una persona que ha pasado por lo menos cuatro/cinco años estudiando economía e incluso con uno o más estudios de posgrado, doctorado y posdoctorado, sumado a una gran cantidad de años de experiencia en el negocio profesional, no tendría que caer en este tipo de errores propios de un amateur», sostuvo el mandatario.

