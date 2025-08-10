Las Gracitas: habilitaron la refacción integral del Registro Civil

Zdero aseguró que «en estos tiempos tenemos que trabajar todos juntos para construir un Chaco pujante y transformador».

En el marco de los festejos por el 80° aniversario de Las Garcitas, el gobernador Leandro Zdero habilitó este domingo las obras de refacción integral del Registro Civil.

«Todas estas acciones se hacen con la decisión política de trabajar codo a codo. En estos tiempos tenemos que trabajar todos juntos para construir un Chaco pujante y transformador», afirmó el mandatario, junto al intedente Sergio Dolce.

La obra incluyó tareas de impermeabilización, reparación estructural, ajuste de aberturas, instalación de un nuevo portal institucional con iluminación propia y mejoras en la cubierta para evitar filtraciones, garantizando así un entorno seguro y funcional.

Además, el organismo recibió equipamiento nuevo —una impresora y una fotocopiadora— para optimizar la atención al público.

Por su parte, el intendente Dolce, agradeció al Gobierno por las obras y subrayó el valor de la colaboración institucional. «Esto es ejemplo de lo que se puede lograr si trabajamos juntos, dejando de lado las diferencias, sin mezclar la política, la religión o lo económico y así, podemos estar presentes en los momentos más difíciles», remarcó.

Por último, la jefa a cargo del Registro Civil, Stella Maris Zárate, expresó también su agradecimiento: «Muy contenta por el embellecimiento de la institución. Ayudará mucho a la comunidad ya que el Registro Civil es fundamental por la cantidad de trámites que se realizan».

