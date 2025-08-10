Las Garcitas celebró sus 80 años con nuevas obras

Además del acto popular, el festejo incluyó la habilitación de refacciones de la oficina del Registro Civil y de dos centros de salud.

En el marco del 80° aniversario de la localidad de Las Garcitas, el gobernador Leandro Zdero y el intendente Sergio Dolce inauguraron las refacciones del Registro Civil local y dos centros de Salud, en los que la mano de obra y los materiales estuvo a cargo del municipio.

Durante el acto, se otorgaron títulos de propiedad a cargo del área de Catastro municipal como así también se realizó la entrega de elementos a instituciones y emprendedores, por parte de la Fundación Soy Chaco; más el reconocimiento a los primeros pobladores y familiares de la comunidad.

ZDERO: «DE LOS MOMENTOS DIFÍCILES SE SALE CON DETERMINACIÓN Y CORAJE»

Leandro Zdero inició su discurso con un reconocimiento a las autoridades, instituciones y al pueblo de Las Garcitas. «Queríamos estar presentes hoy, no como una mera presencia, sino como un acto de reivindicación a los valores y fundamentalmente al compromiso del sentido de pertenencia», expresó, y reconoció que existen dificultades en la actualidad pero que se logra salir adelante con determinación y coraje.

«Muchas veces nos toca administrar en momentos difíciles o cuando los recursos son escasos, pero esos tiempos se los tiene que enfrentar con decisión, coraje y determinación. Ese coraje como lo hicieron aquellas personas que vinieron a poblar el Chaco, como lo hizo ese puñado de hombres inmigrantes que vinieron también a Las Garcitas», afirmó.

Así, el gobernador llamó a dejar las divisiones de lado y a recuperar ese compromiso y orgullo de ser chaqueños. «Hay que dejar de mirarnos de reojo entre nosotros, más cuando hay dificultades. Yo voy a enfrentar esas dificultades como las tenemos que enfrentar todos los chaqueños y, seguramente, si hacemos las cosas bien vamos a alcanzar un Chaco mejor», aseguró, y agegó: «Tenemos que volver a ese Chaco pujante. Se que a esta provincia nunca le fue fácil, pero tenemos que apostar fundamentalmente a cambiar la matriz y dejar de conformarnos con lo que muchas veces reclamamos que nos tienen que mandar desde Buenos Aires».

Por último, Zdero expresó: «Tenemos que hacer la historia del Chaco pujante entendiendo que no nos podemos conformar, sino que nos tenemos que transformar para hacer esa provincia que soñaron nuestros abuelos. Ese Chaco que estoy convencido que puede avanzar».

SERGIO DOLCE: «TODOS MARCARON UNA HUELLA PARA LA LOCALIDAD»

Por su parte, el intendente Sergio Dolce agradeció la presencia del gobernador Leandro Zdero y demás autoridades, al tiempo que destacó las refacciones y obras realizadas en la jornada de este domingo que beneficiará a toda la localidad.

«Que cada uno sepa lo que tiene que hacer para después demostrar y poner en funcionamiento a nuestro pueblo. Yo como Intendente, sé que mi función es administrar los recursos», afirmó, y agregó: «No hay que olvidar de dónde uno viene, todos marcaron una huella para esta localidad. Sepan que Las Garcitas siempre va a recibirlos a todos con los brazos abiertos».

