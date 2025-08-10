Hallaron con vida al pescador que cayó al Paraná tras el vuelco de su canoa

Fue en la madrugada de este domingo. Tras la denuncia de otro pescador, se ordenó la activación del protocolo de búsqueda que culminó este mediodía, con la aparición del hombre.

Hallaron sano y salvo al hombre que era intensamente buscado en el río Paraná, luego de caer al agua desde una canoa, en la zona conocida como El Tacuaral, en jurisdicción de Puerto Vilelas. Tras perderse de vista, la víctima nadó hacia la costa y fue auxiliado por otras personas.

El último parte oficial de la Policía del Chaco dio cuenta que el hombre, identificado con las siglas J. A. de alias «El Viejo», llegó hasta la dependencia policial alrededor de las 11.30, y comentó que se encontraba pescando en la zona, cuando el bote en el que se desplazaba junto a otro pescador recibió el golpe de las olas provocadas por el paso de una barcaza.

En ese contexto, ambos ocupantes se arrojaron al río Paraná, ante el inminente hundimiento de la canoa. En ese sentido, el hombre detalló que nadó hasta costa y fue auxiliado por otro pescador de la zona, quien lo asistió y le brindó ropa seca.

Personal de la Prefectura y de la Policía del Chaco realizaba tareas para dar con el paradero del individuo, y tras el hallazgo desactivaron el protocolo de búsqueda.

