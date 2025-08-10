Empate sin goles entre Independiente y River: Armani fue figura y hubo polémicas

El chaqueño Santiago Lencina fue titular pero no tuvo su mejor partido y fue reemplazado en el entretiempo. En un clásico con varios goles anulados por posiciones adelantadas, el Rojo mereció la victoria pero el MIllonario pudo rescatar un empate por su arquero.

En el otro clásico de este sábado, Independiente y River empataron 0-0 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El local jugó mejor, haciendo figura al arquero Millonario, Franco Armani, y hubo varios goles anulados por posiciones adelantadas.

Marcelo Gallardo decidió poner lo mejor a disposición, con el chaqueño Santiago Lencina ingresando nuevamente en el once inicial. Sin embargo, no fue el mejor partido del juvenil y en el entretiempo salió reemplazado por Juan Fernando Quintero. Además, River sufrió una baja importante: el defensor central campeón de mundo, Germán Pezzella, salió lesionado en el primer tiempo con lágrimas en los ojos.

La primera etapa fue mala para el visitante, que estuvo sumamente impreciso debido a la intensa presión del local, e incluso no tuvo remates al arco. Por el contrario, el Rojo tuvo más llegadas y Armani se lució con atajadas. Ya en el complemento, el Millonario mostró una leve mejoría pero siguió siendo superado por Independiente.

En esta etapa hubo tres tantos, pero fueron anulados por off side: a los 54’, Santiago Montiel marcaba un verdadero golazo, pero un fuera de juego muy fino de Matías Abando frustró los festejos. Cuando se jugaban 61’, Walter Manzzanti ponía el 1-0, pero ahora un offside de Federico Vera le impedía a Independiente ponerse arriba. Por último Miguel Ángel Borja estampaba el gol a los 65’, aunque también lo hacía en posición prohibida.

Ambos equipos tendrán compromisos internacionales las próximas semanas. River irá a Paraguay y se medirá ante Libertad, mientras que Independiente se presentará en Chile para visitar a la U.

