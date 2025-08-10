Desregulan el uso de drones en todo el país

El Gobierno confirmó la flexibilización de las normativas para volar drones a través de la Resolución 550/2025, publicada en el Boletín Oficial del viernes.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó la aprobación de un nuevo marco regulatorio para la operación de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), conocidas popularmente como drones.

El mismo fue aprobado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a cargo de Oscar Villabona.

«Desregulación total de drones. Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etcétera. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología», explicó Sturzenegger.

En detalle, el Gobierno confirmó la flexibilización de las normativas para volar drones a través de la Resolución 550/2025, publicada en el Boletín Oficial del viernes.

La norma modifica lo establecido en la resolución 880/2019 y apunta a contribuir a un «proceso de transformación hacia una aviación no tripulada más abierta, eficiente y alineada con los principios de desregulación y transparencia sin descuidar la seguridad operacional», detallaron en los considerandos de la medida.

«La Resolución 550/2025, de @ANACargentina, con firma de su director @oscar_villabona, saca del medio al Estado en las operaciones de drones con peso inferior a 250 gramos en todo el territorio. Además, se deja de exigir licencia para drones inferiores a 25kg, y en áreas rurales el uso también será totalmente libre», detalló Sturzenegger.

Sturzenegger detalló que «a partir de la resolución, todos los instructores y Centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías».

En este sentido, concluyó: «Para ser claro, si querés operar un drone inferior a 250 gramos, sos libre de hacerlo como y donde quieras, el Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado (incluye a la @ANACargentina) te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada».

