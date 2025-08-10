Conductor de 28 años, totalmente borracho, chocó una jirafa de alumbrado y volcó en plena avenida Castelli

Un fuerte accidente vial ocurrido en la madrugada de este sábado sorprendió a los vecinos de avenida Castelli y calle 27, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca terminó completamente volcada sobre la vereda, tras impactar contra una jirafa de alumbrado público.

El conductor fue identificado como Exequiel Ruíz Miño, de 28 años, quien, según confirmaron fuentes policiales, presentaba un fuerte aliento etílico al momento del siniestro. El joven declaró que el rodado pertenece a la empresa para la cual trabaja.

El hecho se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando los vecinos despertaron sobresaltados por un estruendo. Al salir, se encontraron con el vehículo dado vuelta, apoyado contra una vivienda y con daños visibles, además de una columna de alumbrado totalmente destruida.

Inmediatamente, los testigos dieron aviso al 911, y al lugar arribaron efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana, una cuadrilla de la empresa provincial de energía Secheep (para cortar el suministro eléctrico por seguridad) y agentes de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El conductor fue examinado en el lugar por personal médico, que confirmó que se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que fue trasladado primero a Medicina Legal para realizarle la prueba de alcoholemia, cuyos resultados se aguardan, y posteriormente conducido a la comisaría.

La camioneta fue secuestrada y se espera la grúa de la División Logística para su traslado. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos, aunque los daños materiales fueron significativos.

