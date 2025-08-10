Buscan a pescador que desapareció en el río tras el choque de una barcaza a una canoa

Ocurrió en la madrugada de este domingo en jurisdicción de Puerto Vilelas. Un hombre que acompañaba a la víctima señaló que tras el choque, nadó y fue rescatado; en tanto que su compañero se perdió en aguas del Paraná.

Efectivos policiales y de la Prefectura Naval activaron el protocolo de búsqueda, luego de la desaparición de un hombre en el río Paraná, tras el choque entre una barcaza y una canoa. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, en jurisdicción de Puerto Vilelas. Un pescador que estaba con la víctima dio detalles del hecho, por lo que se despliegan intensas tareas para dar con el desaparecido.

La trágica situación se dio alrededor de las 1, en la zona de pesca conocida como El Tacuaral. Allí, se encontraba José Arich, de 50 años, a bordo de una canoa junto dos hombres, uno identificado con las siglas A.L.M.R., y el otro de alias «Bebu», aunque este último se fue antes de la colisión. En un momento, cuando Arich y el otro sujeto pescaban, notaron las luces de una barcaza que se dirigía hacia el lugar donde se encontraban.

De acuerdo a la denuncia radicada, fue en vano el intento de encender el motor de la canoa, por lo que, ante el inminente impacto, los dos ocupantes saltaron. Uno de ellos logró nadar y fue rescatado por otros pescadores; en tanto que Arich, de alias «El Viejo», desapareció de la superficie.

Ante esa situación desde la Fiscalía N° 14 se ordenó la activación del protocolo de búsqueda de personas, por lo que efectivos, tanto de la Prefectura como de la Policía del Chaco, realizan rastrillajes en la zona para dar con el paradero del hombre.

