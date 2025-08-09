Según un informe, casi la mitad de los argentinos usa tarjeta de crédito para comprar alimentos

Según un reciente informe, casi la mitad de los argentinos usa tarjeta de crédito para comprar alimentos en supermercados. El período analizado comprende desde diciembre de 2023 a mayo de 2025 y arrojó que este uso «incrementó significativamente».

El dato surgió de un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así, «entre diciembre de 2023 —inicio de la gestión de Milei— y mayo de 2025, el uso de tarjetas de crédito para realizar las compras de supermercado se incrementó significativamente», sostiene el documento.

En esa línea, agregó que este aumento pasó de «representar el 39% al 46% del total de las compras» y se dio en paralelo a «una caída en el uso de otros medios de pago», enumerando las tarjetas de débito (del 34% al 27%) y del efectivo (del 20% al 16%).

