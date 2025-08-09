Madrugada violenta: policía dispersó a grupo que atacó con piedras en un desorden callejero

A primera hora de la madrugada de este sábado, aproximadamente a las 5:40, personal policial debió intervenir en un grave desorden ocurrido en la calle Alice Le Saige Nº 1150, en la ciudad de Resistencia. La llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un posible caso de violencia de género, pero lo que se encontraron en el lugar fue un enfrentamiento de gran magnitud.

Un grupo de alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres, protagonizaba una pelea intensa cuando arribó la policía. Sin embargo, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, el grupo reaccionó con violencia: comenzaron a arrojar fragmentos de asfalto contra los efectivos, quienes debieron retroceder y solicitar refuerzos para controlar la situación.

Gracias a la rápida coordinación y apoyo de móviles policiales de otras unidades, el tumulto pudo ser dispersado sin que se registraran heridos entre el personal ni daños materiales a bienes estatales. La investigación continúa para esclarecer las causas exactas del conflicto y determinar responsabilidades.

