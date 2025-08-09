Lanzaron un nuevo sistema de denuncias anónimas: ¿Cómo funciona?

El sistema, accesible a través de un código QR, busca fortalecer la colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad.

El gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco, lanzó un Sistema de Reclamos Anónimos que permite a la ciudadanía denunciar hechos de forma ágil, segura y confidencial, con la posibilidad de adjuntar fotos o videos como prueba.

Para utilizarlo, basta con escanear el código QR oficial, completar el formulario en línea con todos los detalles del hecho y, si se desea, sumar material audiovisual. Con un solo clic, la denuncia queda registrada para su seguimiento por parte de las autoridades.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, incentivando la colaboración ciudadana en la prevención y resolución de delitos, sin que el denunciante deba revelar su identidad.

Pasos para hacer un reclamo anónimo

Escanear el código QR oficial.

Completar el formulario con los detalles del hecho.

Adjuntar fotos o videos (opcional).

Enviar la denuncia para su registro y seguimiento.

