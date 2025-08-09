Incendio en clínica del centro fue sofocado a tiempo

En horas de la madrugada de este sábado, personal del Grupo C.O.M. intervino rápidamente para sofocar un incendio en el Instituto Privado Santa María, ubicado en calle 5 entre 14 y 16, en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00, cuando operadores del Departamento 911 alertaron a la unidad móvil PT-514 sobre el siniestro. Al llegar, los efectivos fueron recibidos por el guardia de seguridad del establecimiento, quien informó que el foco ígneo se había originado en el sector del quirófano.

Con los recaudos correspondientes, el personal policial ingresó al lugar, priorizando la integridad de pacientes y personal médico, y procedió a extinguir las llamas utilizando un matafuegos disponible en el sitio. La rápida acción permitió controlar el incendio antes de que se propagara.

Posteriormente, se hizo presente una autobomba policial identificada como A-3, a cargo del oficial principal Rodrigo Gutiérrez, quien realizó las tareas de rigor. También acudió al lugar el móvil PT-663 de la Comisaría Primera, a cargo del sargento ayudante Fernando Besada.

Gracias a la inmediata intervención, no sel registraron heridos ni daños de consideración.

