Impactante incendio dejó una moto reducida a cenizas

Una motocicleta se incendió mientras circulaba por el kilómetro 52 de la Ruta Nacional 16, en inmediaciones de Makallé, generando un fuerte impacto en otras personas que transitaban por allí y un ráido pedido de auxilio a los bomberos. El conductor logró detenerse a tiempo y por eso no sufrió heridas.

De acuerdo con el informe de la Policía, el conductor José Leandro Valdez, domiciliado en la ciudad de Resistencia, se desplazaba en su moto y advirtió una pérdida de aceite queb provocó el inicio del fuego en el motor del rodado. Al percatarse de la situación, logró estacionar sobre la banquina y descender.

Al lugar acudió de inmediato el móvil policial a cargo del sargento Néstor Canteros, de la Comisaría de Makallé, con el sargento ayudante Eduardo Barrero. Ambos efectivos trabajaron en el lugar a la espera del arribo de bomberos, para la extinción total del foco íncendio y tareas de prevención. El incendio fue contenido sin consecuencias mayores, aunque la motocicleta tuvo severos daños yprácticvamente quedó reducida a cenizas.

