Entregaron un nuevo patrullero para la Policía Rural de Machagai

El gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, encabezó el acto de entrega del vehículo en la localidad.

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, entregaron un nuevo vehículo para la Policía Rural de Machagai.

Se trata de una Nissan Frontier «S», doble cabina, con tracción 4×4, equipado con motor 2.3 Turbo Diesel de 160 CV y 403 Nm de torque, con transmisión manual de 6 velocidades, identificado como Pol. N-140.

«Es importante la seguridad de todos los chaqueños en la ciudad, pero también en el campo», dijo el gobernador Zdero. «Por eso, la ruralidad cobra importancia. Hemos estado distribuyendo móviles a diferentes sectores de la provincia con la Policía Rural, lo hicimos en El Impenetrable, hoy en Machagai y esto es lo que tenemos que hacer»..

En ese contexto, el primer mandatario provincial aseguró: «También trabajamos articuladamente con las fiscalías rurales que correspondan para proteger los bienes de nuestros productores, para que puedan estar tranquilos y hacer lo que tienen que hacer, que es producir, mientras la Policía Rural se encarga de garantizarles seguridad».

De esa manera, el jefe del Ejecutivo provincial llevó tranquilidad al sector rural y se lamentó por el manejo que hubo en gestiones anteriores. «Esto es algo que nunca debió de haber pasado, por eso nosotros vinimos a respaldar al campo y también a las fuerzas policiales. Justamente, hoy nos comentaba uno de los productores su agradecimiento por la tarea que venimos haciendo, pero todo fue posible por una contundente decisión política de esta gestión».

«La Policía se siente respaldada también y eso lo vamos a seguir haciendo. Queremos que el productor trabaje y la tarea de cuidarlos la tenemos que hacer nosotros. Nuestra Policía está dando muestras claras que la articulación con las fuerzas federales y con la Justicia da buenos resultados», cerró el primer mandatario provincial..

MATKOVICH: «NO HUBO GOBIERNO QUE SE OCUPE TANTO EN LA PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PRODUCTOR RURAL»

El ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, destacó el firme compromiso de esta gestión con la Policía del Chaco, así como el apoyo al sector productivo.

«Queríamos cambiar la realidad que había en Chaco, había dolor y malestar entre los productores. No hubo gobierno que se ocupe tanto como el nuestro, ha habido un cambio en la manera de ver las cosas en cuanto a la protección, no solamente del productor rural, sino también el acompañamiento de la propia Policía que hace bien su trabajo», aseveró Matkovich.

Por último, el ministro comentó que quedan por entregar más vehículos, uno destinado para la Policía Metropolitana y otra para Juan José Castelli.

Comentarios