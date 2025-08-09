En lo que va del año, patentaron más de 17 mil motocicletas en Chaco

En lo que va del año, más de 17 mil motocicletas fueron patentadas en Chaco, siendo una de las provincias con más patentamiento de motovehículos del país, junto a Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. A nivel país, patentaron más de 350 mil.

El dato surge a partir del relevamiento que realiza la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), que publica mes a mes la cantidad de motos patentadas en Argentina y su distribución geográfica.

Según dicho relevamiento, hasta julio 2025, en Chaco se patentaron 17.158 motocicletas, siendo la cuarta a nivel país, por detrás de Córdoba (30.931); Santa Fe (32.440); y Provincia de Buenos Aires (102.950).

Cabe destacar que, solo en el primer mes del año hubo 3.003 patentamientos. En mayo, ese número aumentó a 3.116 en el mes, bajó en junio a 2.610 y, en julio pasado fue el mayor registro, con 3.178.

En lo que refiere a nivel nacional, se patentaron un total de 358.415 motos en los primeros siete meses del año. En comparación con el mismo período del 2024, donde patentaron 240.658, se trata de un aumento de casi 158.000 vehículos patentados.

