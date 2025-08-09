El Hospital de El Sauzalito incorpora controles de glucosa para embarazadas

Se trata del test que permite tener «la curva de tolerancia a la glucosa» en embarazadas y el diagnóstico oportuno de la diabetes gestacional.

Por primera vez en la historia, el laboratorio del Hospital de El Sauzalito cuenta con este tipo de estudios, beneficiando así la salud de las mujeres gestantes y previniendo complicaciones futuras.

El Ministerio de Salud recibió sobres de dextrosa monohidratada de 75 gramos, destinada a su utilización en análisis obstétricos.

Fue un trabajo en conjunto con la coordinación del área de Obstetricia y de Laboratorio.

Es así, que el Gobierno provincial continúa impulsando la calidad sanitaria y el fortalecimiento de la Salud, en pos de mejoras para los chaqueños, con servicios que llegan a cada rincón del Chaco.

