Detuvieron a un «llamador serial» de amenazas de bomba: 20 años y 35 denuncias falsas al 911

Un joven de 20 años fue arrestado en La Falda, provincia de Córdoba, tras una investigación que lo vincula con al menos 35 denuncias falsas realizadas al sistema de emergencias 911, entre ellas múltiples amenazas de bomba que generaron un despliegue policial masivo y caos en los aeropuertos.

El acusado, cuya identidad no fue revelada, desarrolló un modus operandi elaborado para evitar ser detectado: distorsionaba su voz y hasta imitaba acentos extranjeros para dar credibilidad a sus llamados. Para mayor sofisticación, contrataba servicios de telefonía IP con cuentas de correo falsas, pagaba con billeteras electrónicas y ocultaba su ubicación utilizando una VPN, lo que dificultó su rastreo a través de antenas telefónicas.

Las falsas alertas comenzaron el 26 de junio y se extendieron hasta el 22 de julio, afectando no solo aeropuertos sino también generando movilizaciones policiales por supuestas detonaciones o tiroteos ficticios reportados al 911.

El hecho que desencadenó la detención ocurrió el 23 de julio, cuando el joven realizó tres amenazas de bomba dirigidas a vuelos de Aerolíneas Argentinas y Flybondi. Entre los afectados estuvieron el vuelo 1411 de Aerolíneas, que cubría la ruta Mendoza-Ezeiza; el vuelo AR1370, con destino Cancún; y el vuelo 5162 de Flybondi, con partida desde Aeroparque hacia Salta.

Estas falsas alertas obligaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a realizar exhaustivas inspecciones de seguridad, lo que provocó demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque hasta constatar la inexistencia de peligro.

El operativo que culminó con la detención contó con el apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El joven quedó imputado por «intimidación pública» y quedó a disposición de la Justicia.

