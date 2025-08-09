Corrientes prepara más de 2800 urnas para las elecciones del 31

Con un trabajo coordinado y sostenido, la Junta Electoral de la vecina provincia cumple con las etapas del calendario electoral, de cara a los comicios provinciales.

En el segundo subsuelo del edificio del Poder Judicial de Corrientes, ubicado en 9 de Julio y San Juan, el equipo de logística y armado de urnas lleva adelante la confección del material que será distribuido en las escuelas de la capital y del interior provincial.

El licenciado Augusto Daniel Godoy, encargado de logística e integrante de la Junta Electoral Provincial, informó que se están preparando 2.808 urnas en total: 905 destinadas a la ciudad de Corrientes y 1.903 al interior.

En estos comicios se elegirá gobernador y vicegobernador, 15 bancas de diputados provinciales, 5 de senadores provinciales, intendentes, viceintendentes y concejales en 73 municipios, convencionales constituyentes en Empedrado, un juez de faltas en San Miguel y un defensor de los vecinos en 9 de Julio.

Además, por primera vez elegirán a sus autoridades los municipios de Cecilio Echeverría y Cazadores Correntinos.

Actualmente, en el área de logística y armado trabajan 44 personas, organizadas en dos turnos de 22 integrantes cada uno, con participación de hombres y mujeres.

Para cumplir con los plazos establecidos, los empleados judiciales y miembros de la Junta Electoral provincial trabajan de lunes a lunes, incluyendo feriados, con el objetivo de garantizar que todo el material llegue en tiempo y forma a cada mesa de votación.

