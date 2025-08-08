Zdero y su alianza con Milei: «No se pierde identidad; nos unimos contra las mafias»

El gobernador chaqueño reiteró su objetivo de «enfrentar al Kirchnerismo y a sus dirigentes que endeudaron a la provincia y se hicieron millonarios tomándole el pelo a los más pobres». Asimismo, reclamó defender la búsqueda del equilibrio fiscal y la eliminación de la inflación.

El gobernador Leandro Zdero abordó con firmeza lo que significó la presentación de las alianzas electorales que finalizó en la medianoche del jueves. «Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Esta alianza significa nuestra búsqueda de terminar con una etapa muy difícil, que nos dejó el kirchnerismo». Sobre la denominación del frente como «La Libertad Avanza», también respondió. «En este sentido nadie pierde identidad. Lo que estamos haciendo es unir fuerzas justamente contra aquellos que se aliaron con las mafias piqueteras; contra aquellos que endeudaron la provincia; contra los que llevaron a la pobreza a la gente diciendo que nunca el trabajo sería la oportunidad para un futuro mejor».

Luego rememoró: «A lo largo de la historia del país y de nuestra provincia surgieron muchas alianzas con objetivos específicos. Para nosotros, la meta es no rendirnos, que los delincuentes no vuelvan a tomar el poder para tomar del pelo a los chaqueños, que no vuelvan los mismos de siempre que se hicieron millonarios a costa de la gente más humilde y de los que se rompen el lomo de sol a sol para salir adelante».

ECONOMIA Y DIFICULTADES

Asimismo, el gobernador fue consultado sobre la situación actual entre el Congreso y el presidente Milei que vetó leyes sancionadas sobre temas sensibles. «Yo entiendo -aseveró- la estrategia desde la oposición en Cámara de Diputados de la Nación buscando quebrar el déficit fiscal. Pero debemos estar advertidos. Creo que los argentinos entendieron que tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal. Tenemos que bajar la inflación. Aquellos que dicen defender a los pobres, lo que tienen que entender es que la inflación es el impuesto que más golpea a la gente más humilde».

«Si realmente hay convicción de salir de la pobreza y trabajar codo a codo, tenemos que entender esto», remarcó Leandro Zdero. Luego fundamentó: «Más allá de las diferencias y de algunos modos o las discrepancias entre quienes estamos aliados, no podemos desviarnos del camino para lograr equilibrio fiscal. Eso implica fundamentalmente salir de la inflación, porque es la que termina comiendo lo que cada uno de los trabajadores genera día a día para cada familia».

