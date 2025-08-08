Un auto volcó sobre la Ruta 3 debido al desperfecto de un camión

La conductora del automóvil fue trasladada al hospital más cercano y estaría fuera de peligro.

En la siesta de este viernes, un automóvil terminó volcado a la vera de la ruta 3, debido al desperfecto de un camión que iba por delante en la vía.

El siniestro ocurrió a 15 kilómetros de Presidencia Roca, involucrando a un camión de transporte de maíz, marca Iveco, y a un Fiat Uno, que tenía dos mujeres como ocupantes, de 31 y 41 años.

Según el relato de ambas partes, la puerta trasera del camión se habría abierto de manera repentina, dejando su carga sobre la ruta, lo cual provocó que el chófer del auto pierda el control sobre el manejo y termine volcado sobre la banquina.

Tras estrellarse, la mujer fue retirada del vehículo y trasladada al hospital más cercano, donde fue puesta en observación debido a las lesiones que sufrió. En cuanto al camión, el transporte no contaba con la documentación necesaria para su circulación y fue secuestrado. Además, el chófer de este fue llevado a la dependencia policial, donde se le informó de su situación legal.

Comentarios