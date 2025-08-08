Ninguno de los 117 médicos que volvieron a rendir pudo revalidar su nota

8 agosto, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

Así lo anunció el vocero Manuel Adorni en la conferencia de prensa que sostuvo en Casa Rosada. La diferencia en los resultados es «absolutamente escandalosa» y estarán disponibles en las próximas horas.

Manuel Adorni, vocero presidencial, informó este mediodía que ninguno de los 117 médicos aspirantes que volvieron a rendir el examen de Residencias ayer en el Palacio Libertad, pudo revalidar su nota previa.

 

De los 117 médicos, 109 son extranjeros. Habían sido convocados a rendir el segundo examen tras las sospechas de fraude que surgieron en la primera evaluación, que se hizo el pasado 1 de julio.

 

La diferencia entre los resultados originales, y los nuevos, fue «absolutamente escandalosa» según Adorni. Los resultados estarán disponibles en las próximas horas, en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

Comentarios

Te Puede Interesar

Ante la pandemia de Covid-19 La Unidad Médica Educativa de UNCAus preparó un sector de aislamiento y reforzó equipamientos de protección personal para trabajadores

[...]

Repudio por el ataque a comercios céntricos

[...]

El NBCH informa sobre la acreditación de pagos de Anses

[...]