Ninguno de los 117 médicos que volvieron a rendir pudo revalidar su nota

Así lo anunció el vocero Manuel Adorni en la conferencia de prensa que sostuvo en Casa Rosada. La diferencia en los resultados es «absolutamente escandalosa» y estarán disponibles en las próximas horas.

Manuel Adorni, vocero presidencial, informó este mediodía que ninguno de los 117 médicos aspirantes que volvieron a rendir el examen de Residencias ayer en el Palacio Libertad, pudo revalidar su nota previa.

De los 117 médicos, 109 son extranjeros. Habían sido convocados a rendir el segundo examen tras las sospechas de fraude que surgieron en la primera evaluación, que se hizo el pasado 1 de julio.

La diferencia entre los resultados originales, y los nuevos, fue «absolutamente escandalosa» según Adorni. Los resultados estarán disponibles en las próximas horas, en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

