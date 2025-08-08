Horror: encuentran el cuerpo de un hombre, tras el incendio de su casa

Los bomberos trabajaron en el lugar y advirtieron que la causa del hecho pudo haber sido una vela que el sujeto dejó encendida.

Personal de Bomberos Voluntarios informó este viernes que hallaron muerto a un hombre en el interior de una vivienda, tras registrarse un incendio.

El trágico hecho ocurrió a la madrugada, en el barrio Villa Raquel de la capital correntina.

Según la información brindada por el cuartel 397, el incendio se desató alrededor de las 2:10, en una casa ubicada en la intersección de las calles Güemes y Alberti.

Los bomberos se dirigieron inmediatamente al lugar y, tras una intensa labor, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 51 años, dentro del domicilio.

Si bien aún se investigan las causas del incendio, algunas versiones preliminares señalan que el fuego podría haberse originado por una vela encendida, que había dejado el hombre al costado de su cama. Es por ello que se encontró un colchón completamente quemado.

Hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre la identidad de la víctima. Las autoridades se encuentran llevando adelante las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio.

