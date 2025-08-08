El Ipduv recuerda que hasta el 15 de cada mes vence la cuota de las viviendas

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a todos los adjudicatarios de viviendas que el día 15 de cada mes vence la cuota correspondiente.
Desde el organismo presidido por Fernando Berecoechea, se destaca que el cumplimiento de este compromiso es fundamental para sostener el sistema de financiamiento habitacional, lo cual permite seguir avanzando con políticas públicas que benefician a miles de familias chaqueñas.
Con el objetivo de facilitar el pago, el IPDUV pone a disposición múltiples canales de cobro:
Nuevo Banco del Chaco: permite pagar sin boleta física, presentando DNI y número de adjudicatario. También se puede solicitar el débito automático.
Agencias Lotipago y Caja Municipal: aceptan únicamente boletas vigentes.
Home Banking / Red Link: ingresando a “IPDUV Chaco – Préstamos” con el código electrónico.
Tu Gobierno Digital: se puede generar una boleta única, realizar pagos con tarjeta de crédito o débito, o cancelar anticipadamente.