Cayeron dos motochorros en Barranqueras con una ametralladora y una navaja

Durante un operativo policial, en la noche del jueves, alrededor de las 23 horas, sobre la calle Brown al 4100, en Barranqueras, detuvieron a una pareja y secuestraron una moto, una navaja y un arma de guerra.

Los agentes policiales se encontraban en la zona realizando un procedimiento e identificaron a un hombre conocido como M. G. R., de 21 años acompañado de una mujer de 20 bajo las iniciales D. M. P.

Asimismo, los uniformados procedieron a secuestrar el vehículo en el que se movilizaban estas personas: una motocicleta marca Honda Wave, tipo 110 cc, de color rojo y sin patente. Además, cuando realizaron el palpado de los detenidos, descubrieron que el joven tenía en su poder una réplica de una ametralladora «Made in Taiwan» y que su pareja poseía una navaja.

Por último, intervino la División de Medicina Legal y la Comisaría Segunda de Barranqueras, por razones de jurisdicción.

