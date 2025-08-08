Atrapan al presunto autor del robo a la ex directora del Hospital Pediátrico

Junto al detenido lograron recuperar los elementos sustraídos a la doctora Alicia Michelini, durante el arrebato ocurrido días atrás.

Un caso que tomó trascendencia mediática en los últimos días fue resuelto este jueves por la siesta por la Policía del Chaco, mediante el trabajo de los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Primera de Resistencia.

El hecho sucedió el pasado martes, en avenida Paraguay y Ayacucho; donde resultó como damnificada y lesionada la doctora Alicia Michelini, quien brindó las características del presunto autor.

Esta información sumada a las cámaras de seguridad de la zona, sirvieron para que los efectivos inicien la investigación para poder atraparlo.

Por ello, minutos antes de las 15 y tras varios días de pesquisas, recibieron el dato que el supuesto autor iba a comercializar los elementos sustraídos en el barrio Nazareno.

Fueron al lugar señalado y luego de unos minutos, en inmediaciones de la calle Seitor y Sucre, dieron con un joven de 32 años, quien tenía en su poder la notebook y el celular arrebatados a la médica.

El joven y los elementos fueron llevados a la unidad, donde se continúa con las actuaciones judiciales.

