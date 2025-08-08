Asumió la nueva subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Desde el Ministerio de Salud priorizan el compromiso de la funcionaria hacia la comunidad, focalizando el trabajo sanitario como un bastión fundamental de la gestión de gobierno.

El Ministerio de Salud de la provincia tomó juramento a la doctora Mirtha Liliana Ayala, pediatra neonatóloga, como nueva subsecretaria, destacando su labor como profesional y la predisposición con la que llevará adelante dicha función.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, quien formalizó el acto de asunción de la doctora Ayala, tuvo unas primeras palabras hacia la doctora Antonieta Cayré, quien estuvo a cargo de esta área en un momento clave para la salud.

«Quiero destacar el compromiso y la eficiencia de la doctora Cayré de tomar el área en el mayor brote de dengue, sacando a la provincia adelante con trabajo preciso y con variables tranquilizadoras en toda la población», sostuvo el ministro.

Al mismo tiempo, agradeció a la flamante subsecretaria por asumir tamaña responsabilidad: «Confío plenamente en su capacidad de acción, en su honestidad, poniendo siempre por delante la salud de todos los chaqueños como premisa de trabajo, luego de tantos años de desempeño en el área de Neonatología del Hospital Perrando».

Al respecto, la subsecretaria Ayala expresó que «es una subsecretaría con gran impacto en la salud de los chaqueños y voy a acompañar el trabajo en terreno».

