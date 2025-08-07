Se ratificó el acuerdo Capitanich, Magda Ayala y Honcheruk para ser «Fuerza Patria»

El PJ firmó la unidad de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Hubo acuerdo entre los frentes «Chaco Merece Más» y «Primero Chaco».

A poco tiempo del cierre de alianzas, el Justicialismo chaqueño confirmó que se presentará a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre como la alianza «Fuerza Patria». Se trata de un acuerdo entre el Frente «Chaco Mereces Más» de Jorge Capitanich y el Frente «Primero Chaco» que, bajo la conducción de Magda Ayala y Atlanto Honcheruk.

La alianza estará conformada por: Partido Justicialista Chaco; Partido del Trabajo y del Pueblo; Movimiento Libres del Sur; Partido Frente Grande; Kolina; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Partido Renovador Federal; Frente Renovador; Partido Frente para el Cambio; Partido Corriente Martín Fierro; Movimiento Izquierda Juventud Dignidad; Corriente de Pensamiento Bonaerense; Partido Frente para la Victoria y Partido Proyecto Popular.

El nombre de la alianza es el mismo que eligieron en la provincia de Buenos Aires, que tendrá sus elecciones decisivas el próximo 7 de diciembre.

«Nos proponemos construir una Argentina Federal e Inclusiva, con trabako digno, soberanía económica, justicia socila y un Estado Presente que garantice derechos y oportunidades para todos», indicaron en un comunicado.

