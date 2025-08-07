Marcos Rojo se va de Boca: llegó a un acuerdo con la dirigencia y rescindirá su contrato

El defensor tenía un vínculo laboral hasta diciembre de este año, pero había sido separado del plantel.

Este jueves, tras dos charlas calientes y urgentes, Boca rescindió el contrato de Marcos Rojo, de común acuerdo con el jugador. Se espera que la dirigencia haga oficiales los detalles del acuerdo alcanzado.

Según contaron los periodistas que están en la actualidad del club de la Ribera, se acordó abonar hasta el último día trabajado y el futbolista resigna los meses que le quedaban en el vínculo hasta diciembre de este año.

