La NASA captó un asteroide de 60 metros de ancho, cercano a la Tierra

El 4 de julio pasado, la NASA captó un asteroide cercano a la Tierra. Fue descubierto por el telescopio de sondeo Pan-STARRS2, en Hawai.

Dichas observaciones de Goldstone sugieren que 2025 OW tiene unos 60 metros de ancho y una forma irregular.

Esta serie de 41 imágenes del Goldstone Solar System Radar siguió al asteroide, que pasó a 398.000 millas, o 1,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Los expertos sugieren, además, que gira rápidamente, completando una rotación cada 1,5 a 3 minutos, lo que lo convierte en uno de los asteroides cercanos a la Tierra de mayor rotación, observados por el potente sistema de radar.

Los asteroides pueden «acelerar su rotación» en consecuencia a la absorción y reemisión desigual de la luz solar a través de sus superficies irregulares. A medida que los fotones transportan una mínima cantidad de momento lejos del asteroide, se aplica una pequeña cantidad de torque y, luego de un tiempo, la rotación del asteroide puede aumentar, un fenómeno conocido como efecto YORP.

Para que 2025 OW mantenga una rotación demasiado rápida sin dividirse, podría ser un objeto sólido en lugar de varios escombros sueltos como muchos asteroides, según informó la NASA.

Los científicos pudieron reducir considerablemente las incertidumbres sobre la distancia del asteroide a la Tierra y sobre su movimiento futuro durante muchas décadas, debido a las mediciones de Goldstone. Esta aproximación del 28 de julio es la más cercana que 2025 OW alcanzará a la Tierra en el futuro previsible.

