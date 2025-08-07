Este viernes inicia el pago de programas provinciales en Chaco

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a los distintos programas provinciales. El cronograma iniciará este viernes 8 de agosto, cuando cobren los beneficiarios de los programas Pueblos Originarios y Expertos, ambos gestionados por el Ministerio de Salud Pública.

Posteriormente, el miércoles 13 de agosto será el turno de quienes forman parte de las Becas Más Salud, también de la cartera sanitaria, y de Más Gobierno, programa impulsado por el Ministerio de Gobierno.

Finalmente, el jueves 14 de agosto se acreditarán los haberes correspondientes a los programas Más Desarrollo (anteriormente conocido como Más Inclusión), Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva), Canillitas (reconversión laboral) del Ministerio de Desarrollo Humano, y al Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Alejandro Abraam, recordaron que todos los pagos estarán disponibles en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y podrán ser retirados por los canales electrónicos habituales.

