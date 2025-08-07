Elecciones legislativas nacionales: hoy vence el plazo para inscribir alianzas

Los partidos políticos tienen tiempo hasta antes de la medianoche para registrar frentes ante la Justicia Electoral. Las elecciones serán el 27 de octubre y por primera vez se usará la Boleta Única en todo el país.

Este jueves 7 de agosto a las 23:59 vence el plazo para la inscripción de alianzas partidarias de cara a las Elecciones Legislativas Nacionales del 27 de octubre. En esa fecha, el electorado elegirá a los representantes que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La Libertad Avanza, Fuerza Patria, los distintos espacios de izquierda y el resto de las fuerzas políticas deberán oficializar sus frentes ante la Junta Electoral antes del cierre del plazo.

Una de las novedades centrales de este año es que, por primera vez, se implementará a nivel nacional el sistema de Boleta Única en papel, que reemplazará a la tradicional lista sábana.En Chaco se eligen dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales, y por primera vez se va a implementar en la provincia este nuevo sistema que reemplaza a la boleta partidaria tradicional.

El cronograma, establecido por la Cámara Nacional Electoral, prevé una segunda fecha clave: el 17 de agosto, cuando vencerá el plazo para la presentación de listas de candidatos. Una vez oficializadas las nóminas, la campaña electoral quedará formalmente habilitada desde el miércoles 27 de agosto.

Otra particularidad de este proceso electoral es la suspensión excepcional de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), decisión tomada por el Congreso a fines de 2024. Esta modificación obliga a los partidos a resolver sus candidaturas a través de mecanismos internos propios.

Cronograma electoral elecciones legislativas nacionales 2025

7 de agosto: cierre para la inscripción de alianzas.

17 de agosto: vencimiento del plazo para la presentación de listas.

27 de agosto: inicio formal de la campaña.

27 de octubre: elecciones legislativas nacionales.

