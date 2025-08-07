Detuvieron a cinco personas por intentar usurpar terrenos en el barrio Mujeres Argentinas

El hecho se dio este miércoles por la tarde, cuando un grupo de jóvenes tenía intenciones de instalarse en distintos predios de la zona.

Este miércoles por la tarde, un grupo de jóvenes intentó usurpar un terreno ubicado en el barrio Mujeres Argentinas.

Ante ello, la Policía del Chaco se hizo presente en el lugar. Se trataba de un grupo de 20 personas, entre mayores y menores de edad, con intenciones de instalarse en el lugar.

El grupo mostró actitudes hostiles y se negaron a retirarse del lugar, por lo que solicitaron el apoyo de otras dependencias policiales.

Ante la resistencia de algunos presentes, se utilizó la fuerza pública de forma controlada y se logró restablecer el orden.

Finalmente, se procedió al desalojo de más personas, dejando un saldo de cinco detenidos, entre ellos, dos hombres y tres mujeres. Además, secuestraron elementos que serían utilizados para formar un cerco alrededor del espacio que pretendían ocupar ilegalmente, como palos, estacas, cables y otros materiales usados para marcar parcelas.

La fiscalía en turno dispuso notificar a los involucrados bajo la causa «supuesta tentativa de usurpación».

Comentarios