Crimen de Romina Karban: en septiembre comenzarán las audiencias preliminares

Estas serán previo al juicio por jurado. La jueza técnica será la Dra. Rosana Glibota y el único imputado es el hermano de la víctima.

El próximo 11 de septiembre comenzarán las audiencias preliminares en la causa por el crimen de Romina Karban, joven de 30 años asesinada a balazos el pasado 9 de mayo en la zona rural de Pampa Florida, cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña. Esta etapa procesal será clave para definir las pruebas que se presentarán ante el jurado popular, que deberá juzgar al único imputado, Renzo Karban, hermano de la víctima.

La jueza técnica que presidirá el juicio es la Dra. Rosana Glibota, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal. Cabe recordar que Renzo Karban fue detenido casi veinte días después del crimen y está acusado de homicidio triplemente agravado: por el uso de arma de fuego, por codicia y por alevosía. Está representado por el defensor oficial Matías Jachesky.

El crimen causó gran conmoción en la región. Romina fue encontrada sin vida con cinco impactos de bala en un campo lindante al de su familia. Su motocicleta, con la llave puesta, y su mochila cerrada con pertenencias y dinero estaban junto al cuerpo. La investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Penal N°1 de Sáenz Peña.

Durante la investigación se realizaron diversos peritajes, se secuestraron teléfonos celulares, aunque el arma homicida no fue hallada. Al momento de su detención, a Renzo Karban se le incautó una escopeta calibre 12 mm y un celular.

Con el inicio de las audiencias preliminares en septiembre, la causa entra en su etapa final antes del juicio por jurado, donde se definirá la responsabilidad penal del acusado.

