Barrio Ítalo Argentino: cayeron vendiendo cocaína una mujer con prisión domiciliaria y un hombre con tobillera electrónica

Los atraparon en mientras comercializaban la droga desde un auto. Llevaban más de 200 gramos de cocaína.

Una pareja fue detenida el miércoles por la noche en el barrio Ítalo Argentino de Resistencia mientras vendía cocaína desde un Volkswagen Fox negro. Lo curioso es que la mujer debía cumplir con prisión domiciliaria y el hombre con tobillera electrónica. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Metropolitana, con apoyo de la casilla policial de la zona.

El operativo se concretó a las 22:15 en calles internas del barrio, donde los agentes interceptaron el vehículo y hallaron en su interior dos envoltorios con un total de 202 gramos de cocaína, además de dos teléfonos celulares y 12.900 pesos en efectivo.

Tras la identificación, los investigadores constataron que ambos detenidos ya contaban con medidas judiciales activas.El hombre de 39 años llevaba puesta una tobillera electrónica en el marco de una causa por violencia de género, mientras que la mujer de 36 años se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa vinculada a infracción a la ley de estupefacientes.

Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia y se les iniciaron nuevas actuaciones por presunta comercialización de estupefacientes.

