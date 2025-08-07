Atrapan en Italia a un hombre buscado por la Justicia correntina

El doctor Julio Ángel Duarte recibió la confirmación oficial de la detención de Bernardo Jesús Fernández, prófugo desde mayo de este año, en el marco del legajo de juicio Nº 10585/4.

Este miércoles 6 de agosto se informó sobre la detención de Bernardo Jesús Fernández, quien tenía pedido de captura desde el 26 de mayo de 2025, en el marco de las actuaciones del legajo de juicio Nº 10585/4 (LIF 27632/22 – UFIC).

Según la comunicación oficial remitida por la Oficina Central Nacional Roma de Interpol, Fernández fue detenido preventivamente el día 5 de agosto de 2025, en la localidad de Patti, Messina, Italia.

La información fue transmitida formalmente mediante el oficio OFIJU-GOYA, recibido el 6 de agosto de 2025 por el Juzgado, desde el Departamento INTERPOL – División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, bajo la firma del Subcomisario Darío Martín Álvarez Lomaquiz, jefe de la División.

Se recomendó al Juzgado remitir la documentación necesaria para la extradición a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. También se sugirió iniciar el proceso de cooperación internacional penal, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en los Tratados Internacionales o en la Ley Nº 24.767.

Desde Interpol se destacó que esta unidad es la específica en materia de detención/extradición, tanto en extradiciones activas como pasivas, y que una vez concretada la detención, se activa un procedimiento sujeto a estrictos plazos internacionales.

Cabe destacar el trabajo conjunto realizado para su localización y arresto, en el marco de los principios de cooperación policial internacional.

