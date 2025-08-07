¡Atención jubilados! Nueva modalidad de estafa por WhatsApp

Desde el Departamento Cibercrimen del Chaco advierten por otra maniobra fraudulenta que afecta a jubilados y pensionados de la provincia.

Desde el Departamento Cibercrimen advierten sobre una maniobra fraudulenta que vuelve a surgir por estos tiempos (ya se había visto años atrás), dirigida especialmente a jubilados y pensionados.

Están enviando mensajes por WhatsApp y realizando llamados telefónicos en los que afirman falsamente que:

Tenés para cobrar $14.700.000 (o monto que sea)

Corresponde a un supuesto «Programa Nacional de Reparación Histórica»

Para acceder al dinero debés ingresar a un enlace o brindar datos personales

Según indicaron desde la Policía, todo esto es falso y se trata de una estafa, por lo cual piden tener mucho cuidado.

Además, recomiendan:

No hacer clic en ningún link

No brindar sus datos personales ni bancarios

No responder estos mensajes

«Recordá que Anses no se comunica por WhatsApp ni por llamadas ofreciendo dinero de manera inmediata», aclararon.

Si recibiste un mensaje o llamado similar, hacé la denuncia en el Departamento Cibercrimen – Policía del Chaco, en Juan D. Perón 1365, 1º piso – Resistencia.

