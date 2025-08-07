Accidente de tránsito por la Ruta 16 dejó dos conductores heridos

7 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

El hecho se produjo este miércoles por la tarde, a la altura del kilómetro N° 137 de la arteria.

Pasadas las 17 de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 137 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del acceso a la localidad de Machagai.

El siniestro involucró a una motocicleta de 150 cilindradas y a un automóvil Chevrolet Corsa.

 

Ambos conductores resultaron con lesiones. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al hospital local, mientras que el otro decidió no recibir atención médica.

Comentarios

Te Puede Interesar

Despliegue de la Armada Argentina en Zárate y Campana por el fuerte temporal

[...]

PRODUCCIÓN OFRECE FINANCIAMIENTO ACCESIBLE Y ESTRATÉGICO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, GANADEROS E INDUSTRIALES

[...]

EL GRAN TOBA AVANZA HACIA LA URBANIZACIÓN TOTAL: CAPITANICH INAUGURÓ 14 CUADRAS DE PAVIMENTO

[...]