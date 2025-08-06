Falleció un operario de Secheep tras recibir una descarga eléctrica

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas mientras trabajaba por las calles Obligado y Roque Sáenz Peña.

Este miércoles por la tarde, un operario de la empresa Secheep falleció luego de recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas en la intersección de las calles Obligado y Roque Sáenz Peña.

Según informaron fuentes policiales, el trabajador fue trasladado de urgencia por un móvil de la empresa hasta la guardia del Hospital Perrando.

La médica de guardia, doctora Gómez, fue quien examinó al accidentado, identificado como Matias Oviedo (de quien aún se desconoce más datos), y confirmó que al momento del ingreso, el paciente «ya estaba sin signos vitales».

Las causas del accidente aún no fueron informadas oficialmente y se espera un parte ampliado con detalles de lo ocurrido. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

