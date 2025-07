El Gobierno descartó que la alianza de gobernadores afecte la estrategia por los vetos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró confiado en conseguir los apoyos para derogar las leyes jubilatorias y la emergencia en discapacidad.

El Gobierno nacional descartó que la reciente conformación de un frente electoral por parte de cinco gobernadores opositores tenga impacto en la estrategia oficial para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Solo una vuelta más (TN), donde aseguró que el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para ratificar las decisiones del presidente Javier Milei, especialmente en leyes sensibles como el aumento para jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

«Eso lo veremos en el Congreso. Creo que obtendremos los votos para sostener los vetos. Hay varios legisladores que van a acompañar. No puedo asegurar nada, esto depende de las negociaciones que puedan existir de acá al momento en que se trate», expresó Francos. También desafió a la oposición: «Si es que se tratan, porque para eso deben conseguir quórum en Diputados. Y si lo consiguen, puede ser que existan los votos suficientes para sostener los vetos y les salga la jugada al revés».

Las declaraciones del funcionario surgen tras la decisión de Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut) de conformar un frente electoral con vistas a las elecciones legislativas de octubre. Reunidos esta semana en la Casa de Chubut en Buenos Aires, los gobernadores impulsaron la creación de un espacio parlamentario con eje en la consigna «Un grito federal», y dejaron abierta la puerta a la incorporación de otros mandatarios provinciales.

En un comunicado conjunto, afirmaron: «Hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo. Con nuestra mirada: la de quienes cuidan cada peso, producen, invierten y reivindican todos los días a la Argentina del trabajo».

Francos defendió los vetos presidenciales al señalar que el principal objetivo del Gobierno es mantener el equilibrio fiscal: «Nos preocupa el equilibrio fiscal de la Nación porque impacta directamente en las variables macroeconómicas. Vamos a protegerlo. Y esperamos que los gobernadores también hagan su parte reduciendo el gasto público en sus jurisdicciones».

Respecto al nuevo frente opositor, Francos restó dramatismo y lo enmarcó dentro de las reglas del juego democrático: «La discusión será que hablen las urnas. No me parece ni anormal. Me parece bien competir».

Finalmente, el funcionario nacional planteó que las legislativas enfrentarán «dos modelos de país»: uno que «repartía recursos inexistentes» y otro que busca «mantener el superávit, terminar con los gastos enormes del Estado y combatir la inflación».

