Juicio por Cecilia Strzyzowski: buscan que sea público y se transmita por TV

La jueza Dolly Fernández, quien presidirá el juicio por jurados, expresó su intención de que las audiencias sean televisadas para garantizar transparencia en un caso que conmocionó a la sociedad.

La jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia y encargada de presidir el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, confirmó que las audiencias preliminares se reanudarán tras el receso invernal.

Están previstas para los días 11, 13 y 14 de agosto, aunque podrían sufrir modificaciones debido a planteos realizados por las defensoras Gabriela Tomljenovic —representante de César Sena— y Celeste Ojeda —defensora oficial de Marcela Acuña y Griselda Reinoso—.

Además de los mencionados, están imputados Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. En total, ya se realizaron diez audiencias preliminares, que suman unas cuarenta horas de exposición, según indicó la magistrada. Una vez concluidas, Fernández deberá resolver los distintos planteos formulados por las partes.

Luego de esta etapa, comenzará la instancia de revisión, que estará a cargo de las juezas Julieta Dansey y Cristina Pisarello. Finalmente, se avanzará con la selección del jurado popular, un proceso que también demandará tiempo y logística. «Estamos trabajando intensamente y, si es necesario, continuaremos en horarios vespertinos», afirmó Fernández en declaraciones televisivas.

La jueza remarcó que no permitirá estrategias dilatorias por parte de las defensas. «Pondré límites conforme a las facultades que me otorga el Código Procesal. Hay situaciones que me desbordan», sostuvo. Además, reiteró su intención de que el juicio sea público y televisado, dada la relevancia del caso. «Se dijeron muchos mitos. Es importante que la sociedad vea lo que hay y lo que no hay, y que se determine la responsabilidad de quienes están privados de libertad», agregó.

En general, los juicios por jurados se transmiten por el canal oficial de YouTube, aunque solo se difunden los alegatos de apertura y cierre, y el veredicto. En todo momento, se resguarda la identidad de los integrantes del jurado.

Fernández expresó su confianza en que el juicio se desarrollará con normalidad y estimó que podría concretarse en octubre. «Estoy convencida de que se hará bien. Le pedí a todas las partes que colaboren, porque no es saludable extender más los tiempos. Para los detenidos también es una carga emocional muy fuerte. Quieren saber cómo se resolverá la causa», concluyó.

