El NBCH explicó la modalidad de descuento de las cuotas de préstamos personales

Ante las quejas, desde la entidad se brindó mayor claridad en cuanto al débito automático de las cuotas de los préstamos personales.

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) explicó nuevamente la modalidad de descuento de las cuotas de préstamos personales solicitados. La responsable del área de marketing de la entidad, María Penci comentó cuál es la metodología al momento del cobro de las cuotas de los créditos.

«El cobro de los préstamos es en la fecha de vencimiento, no al momento de acreditarse los haberes como era antes», detalló Penci y agregó: «Si el cliente, cuando cae la fecha de vencimiento de su préstamo, no dispone del saldo suficiente como para el cobro de la cuota, queda vencida. Y hasta que la cuenta no vuelve a tener saldo suficiente para que se pueda descontar, no se puede hacer el descuento, por lo cual corren intereses».

Cada cliente de la entidad puede verificar el saldo y la fecha de vencimiento del préstamo al que accedió a través de la página https://www.nbch.com.ar/, ingresando en la opción préstamos, donde podrá constatar, además, el detalle, el plan de pago y el importe de la cuota.

«Es importante tener en cuenta que el importe de la cuota no incluye impuestos, con lo cual el cliente debe contemplar el IVA sobre el monto de la cuota para poder tener el saldo suficiente, para que se aplique el descuento y de esta manera se evita intereses y recargos por mora», detalló la responsable del área de marketing del banco.

CAMBIO DE MODALIDAD

Asimismo, desde la entidad, arrojaron claridad respecto a la nueva modalidad de cobro de los préstamos.

El vencimiento de la cuota se produce a los 30 días de solicitado, en contraposición con la metodología anterior, que el débito se realizaba una el día de la acreditación de los haberes.

«Ahora el cliente tiene la posibilidad de programar en la administración de su fondo de acuerdo al vencimiento de cuotas que tiene de sus préstamos», explicaron.

