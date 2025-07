Adorni: «Villarruel no es parte del proyecto»

El portavoz ratificó que la titular del Senado está fuera de la gestión.

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al distanciamiento entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente victoria Villarruel. «Ya lo hemos dicho una y mil veces. Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte del norte» , señaló.

El vocero también expresó que Milei considera que Villarruel «no es parte de la gestión hace muchísimo tiempo». De esta forma, se confirma la pésima relación entre el mandatario y su compañera de fórmula.

«Son cuestiones de la dinámica de todo el día de la política y de la dinámica del Gobierno. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta o sobre otras personas. Es simplemente que no forma parte del Gobierno y no forma parte de la gestión. No forma parte del día a día y no es parte de este proyecto», afirmó el portavoz.

El presidente llamó «bruta traidora» a Villarruel el miércoles en su discurso en La Derecha Fest, en Córdoba, en donde los militantes silbaron a la pantalla cuando apareció la titular del Senado.

MENEM, ¿OTRO QUE ESTÁ FUERA DEL PROYECTO?

El presidente no solo ya relegó a Villarruel de la gestión, sino que también lo habría hecho con el presidente de la Cámara de Dipitados, Martín Menem. Milei habría querido deshacerse de Menem en febrero, cuando explotó el caso Libra. El enojo se habría profundizado por la licitación en la que salió favorecida la empresa de seguridad de la familia Menem, pero al parecer no sucedería nada hasta después de las elecciones de octubre.

Comentarios