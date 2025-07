Chaco entregó la sentencia traducida en lenguas originarias sobre el juicio de Napalpí

Este sábado, a 101 años de la Masacre de Napalpí, el Gobierno del Chaco cumplió con una manda histórica del Juicio por la Verdad al entregar a las comunidades originarias la sentencia traducida en Qom, Moqoit, y Wichí.

En Colonia Aborigen, la vicegobernadora Silvana Schneider acompañada por el ministro de Gobierno, Jorge Gómez; el Subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; el intendente de Colonia Aborigen, Mateo Vucko; de Quitilipi, Ariel Lovey; Representantes de las Comunidades Originarias, el presidente del IDACH, Florencio Díaz, autoridades del Instituto de Cultura, ministros del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo y Nestor Varela; Carina Botteri, vocal del CEFCA; autoridades del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, presidió hoy el acto central homenaje, de reparación y compromiso del gobierno provincial. Además, junto al Ministerio de Educación, investigadores del CONICET y la Facultad de Humanidades de la UNNE se presentaron los contenidos pedagógicos para los niveles inicial y secundario que fortalecerán la concientización sobre lo ocurrido en Napalpí. En ese marco, la vicegobernadora realizó la entrega oficial de la sentencia del “Juicio por la Verdad” traducida a las lenguas Qom, Moqoit y Wichí, al presidente del IDACH, Sr. Florencio Díaz, en un gesto de reparación simbólica y reconocimiento intercultural. “Que el nombre de Napalpí sea desde hoy y para siempre símbolo de memoria, justicia y lucha colectiva, por los que ya no están, por los que luchan y por los que vendrán. ¡Memoria, verdad y justicia!”, expresó Schneider durante su alocución, donde también valoró el proceso de construcción colectiva de una provincia plural e inclusiva. Schneider además subrayó la importancia de que el Estado asuma un rol activo en los procesos de reparación histórica: “Este acto no es solo una conmemoración, es un compromiso vivo con la justicia. Traducción, presencia y acción concreta, son parte de una política que entiende que la dignidad de los pueblos originarios debe ser reconocida en los hechos, no solo en los discursos”. Y reafirmó que la gestión encabezada por el Gobernador Leandro Zdero, seguirá impulsando políticas públicas con perspectiva intercultural, territorial y de derechos humanos.

MALDONADO: ESTE ACTO RATIFICA EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Por último, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado expresó: “Este acto representa un paso más hacia la justicia y la verdad, y ratifica el compromiso institucional del Gobierno del Chaco con la memoria activa, la interculturalidad y los derechos humanos”.

“El juicio por la verdad no solo busca recordar el hecho histórico, sino activar acciones concretas hoy, para que no se repitan mañana. Es parte del proceso de reparación a las comunidades Moqoit, Qom y Wichí, y también del compromiso de toda la sociedad chaqueña frente a las minorías”, cerró Maldonado.

